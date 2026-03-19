Зеленський: делегація України їде на мирні переговори у США, але не в повному складі

Мирні переговори щодо завершення війни РФ проти України відновляться найближчими днями. Українські чиновники вже вирушили до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави наголосив на важливості сигналів від США про те, що вони готові відновити роботу в різних форматах переговорів для завершення війни РФ проти України.

За словами Зеленського, час завершувати переговорну паузу. Українська сторона робить усе, щоб переговори були змістовними.

"Українська команда - саме політична частина переговорної групи - вже в дорозі, цієї суботи (21 березня - ред.) ми очікуємо на зустріч у Сполучених Штатах Америки", - додав президент.

Він розповів, що сьогодні детально обговорив переговорний процес із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента України Кирилом Будановим і лідером фракції СН у Раді Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

"Наш пріоритет - зробити все для достойного миру. Я дякую всім, хто з цим допомагає", - наголосив Зеленський.