Зеленський: делегація України їде на мирні переговори у США, але не в повному складі

20:28 19.03.2026 Чт
Коли відбудеться новий раунд мирних переговорів?
Іван Носальський
Мирні переговори щодо завершення війни РФ проти України відновляться найближчими днями. Українські чиновники вже вирушили до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави наголосив на важливості сигналів від США про те, що вони готові відновити роботу в різних форматах переговорів для завершення війни РФ проти України.

За словами Зеленського, час завершувати переговорну паузу. Українська сторона робить усе, щоб переговори були змістовними.

"Українська команда - саме політична частина переговорної групи - вже в дорозі, цієї суботи (21 березня - ред.) ми очікуємо на зустріч у Сполучених Штатах Америки", - додав президент.

Він розповів, що сьогодні детально обговорив переговорний процес із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента України Кирилом Будановим і лідером фракції СН у Раді Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

"Наш пріоритет - зробити все для достойного миру. Я дякую всім, хто з цим допомагає", - наголосив Зеленський.

Переговори були на паузі

Нагадаємо, спочатку новий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США мав відбутися з 5 по 8 березня. Переговори планували в Абу-Дабі.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, сторони розглядали іншу локацію через бойові дії на Близькому Сході.

Але зустріч так і не відбулася, оскільки США були сфокусовані на своїй операції проти Ірану.

Минулого тижня глава української держави розповів, що у Вашингтоні заявили про готовність до нової зустрічі, але тільки на території США. Американським чиновникам зараз не можна залишати країну через ситуацію з безпекою.

