Зустріч Трампа і Зеленського може не відразу призвести до саміту з Путіним, - WP

У Білому домі "не особливо чекають", що сьогоднішня зустріч лідерів США та України одразу призведе до тристороннього саміту з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

"Однак він попередив, що Білий дім не розраховує на такий результат від зустрічі в понеділок", - додали у виданні.

За словами представника Білого дому, США сподіваються на проведення тристоронньої зустрічі за участю Трампа, Зеленського та Путіна вже наприкінці цього тижня.

Зазначимо, що вже сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім і зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорюватимуть деталі завершення війни.

Зустріч із Путіним і "мир" в обмін на території

Нагадаємо, що в останні кілька тижнів президент Трамп анонсував, що планує зустрінеться з Путіним, а після - допустив тристоронню зустріч за участю Зеленського, щоб завершити війну в Україні.

У ніч на 16 серпня між лідерами США та Росії таки відбулася зустріч. Вона пройшла на Алясці, а однією з ключових тем переговорів стала російсько-українська війна.

Очікувалося, що за підсумками саміту буде досягнуто негайного припинення вогню і почнуться обговорення закінчення війни. Однак Трамп змінив позицію і тепер просуває ідею повноцінної мирної угоди.

Учора спецпредставник Трампа Стів Віткофф пояснив, що такий крок пов'язаний з тим, що на переговорах США і Росії був "значний прогрес".

Сам Трамп оцінює зустріч успішною і вважає, що війну можна завершити. У ЗМІ вже з'явилася з'явилася інформація, на яких умовах Путін готовий її закінчити.

Зокрема, Росія вимагає виведення ЗСУ з Донецької області в обмін на заморожування фронту в Запорізькій і Херсонській областях. Крім того, РФ нібито готова обговорювати виведення своїх військ із частини Харківської та Сумської областей.

Крім цього, у РФ є ще низка вимог стосовно статусу російської мови і не тільки. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що Віткофф вчора вже анонсував, що в Білому домі на зустрічі із Зеленським нібито будуть обговорювати територіальні поступки на користь Росії.