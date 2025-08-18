ua en ru
Встреча Трампа и Зеленского может не сразу привести к саммиту с Путиным, - WP

Понедельник 18 августа 2025 02:10
Встреча Трампа и Зеленского может не сразу привести к саммиту с Путиным, - WP Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В Белом доме "не особо ждут", что сегодняшняя встреча лидеров США и Украины сразу приведет к трехстороннему саммиту с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Отметим, что уже сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Они будут обсуждать детали завершения войны.

По словам представителя Белого дома, США надеются на проведение трехсторонней встречи с участием Трампа, Зеленского и Путина уже в конце этой недели.

"Однако он предупредил, что Белый дом не рассчитывает на такой результат от встречи в понедельник", - добавили в издании.

Встреча с Путиным и "мир" в обмен на территории

Напомним, что в последние пару недель президент Трамп анонсировал, что планирует встретится с Путиным, а после - допустил трехстороннюю встречу с участием Зеленского, чтобы завершить войну в Украине.

В ночь на 16 августа между лидерами США и России таки состоялась встреча. Она прошла на Аляске, а одной из ключевых тем переговоров стала российско-украинская война.

Ожидалось, что по итогам саммита будет достигнуто немедленное прекращение огня и начнутся обсуждения окончания войны. Однако Трамп изменил позицию и теперь продвигает идею полноценной мирной сделки.

Вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф объяснил, что такой шаг связан с тем, что на переговорах США и России был "значительный прогресс".

Сам Трамп оценивает встречу успешной и считает, что войну можно завершить. В СМИ уже появилась появилась информация, на каких условиях Путин готов ее закончить.

В частности, Россия требует вывода ВСУ из Донецкой области в обмен на заморозку фронта в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, РФ якобы готова обсуждать вывод своих войск из части Харьковской и Сумской областей.

Помимо этого, у РФ есть еще ряд требований касаемо статуса русского языка и не только. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что Уиткофф вчера уже анонсировал, что в Белом доме на встрече с Зеленским якобы будут в обсуждать территориальные уступки в пользу России.

