Зустріч Трампа і Путіна надала нового імпульсу завершенню війни в Україні, - Ердоган

Саміт на Алясці та подальші кроки

Нагадаємо, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці розпочалася вчора ввечері та тривала до самої ночі сьогоднішньої доби. Ключовою темою була війна в Україні, точніше варіанти її завершення.

Після переговорів, які тривали кілька годин, Трамп і Путін вийшли до преси. Вони зробили низку заяв, але жодної конкретики не було. Ясно було одне - перемир'я не досягнуто.

Незабаром, уже після саміту, Трамп дав інтерв'ю Fox News, провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, а також зробив низку постів у своїй соцмережі Truth Social.

Зокрема, президент США порадив Зеленському "укласти угоду" з Росією, зазначимо, що результатом цього може стати тристороння зустріч лідерів України, США та Росії. Він також зазначив, що подальший розвиток подій залежить від Зеленського.

За даними Bloomberg, Трамп сказав українському та європейським лідерам, що Путін, як і раніше, вимагає виходу ЗСУ з Донбасу.

Водночас, як зараз з'являється інформація у ЗМІ, Путін в обмін на Донбас готовий зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях, а також американська сторона вважає, що глава Кремля готовий говорити про виведення військ РФ із Сумської та Харківської областей.

Також Трамп писав, що всі дійшли згоди, що найкращий спосіб закінчити війну в Україні - це перейти безпосередньо до мирної угоди, а не до угоди про перемир'я.

Крім цього, у ЗМІ була інформація, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки за принципами НАТО. Однак не в рамках самого альянсу. Деталі такої пропозиції поки невідомі.

Але точно відомо, що в понеділок президент Володимир Зеленський вирушить до Вашингтона, щоб говорити про завершення війни.