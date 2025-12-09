Зустріч Сибіги і глави Міноборони Бельгії: обговорили поставку F-16 і військову допомогу

"Я поінформував про ситуацію на полі бою, останні події у мирних зусиллях та контакти з американськими та європейськими партнерами", - сказав Сибіга.

Він розповів, що сторони обговорили поточну військову допомогу Бельгії, включаючи заплановану поставку винищувачів F-16, а також внесок Брюсселя у багатонаціональні ініціативи. Зокрема, програму PURL в межах гато, яка спрямована на посилення оборонних можливостей України.

"Ми також зосередилися на енергетичній безпеці, ролі Бельгії у зміцненні нашої стійкості та її підтримці українських оборонних компаній", - додав глава МЗС України.

Окрім того, Сибіга наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти РФ та повного використання заморожених російських активів.

"Рішучі колективні рішення мають вирішальне значення для того, щоб змусити Росію припинити війну і досягти справедливого миру. Я висловив вдячність міністру за його особисті зусилля та Бельгії за всебічну підтримку України", - резюмував міністр.