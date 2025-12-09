ua en ru
Зустріч Сибіги і глави Міноборони Бельгії: обговорили поставку F-16 і військову допомогу

Вівторок 09 грудня 2025 02:40
Зустріч Сибіги і глави Міноборони Бельгії: обговорили поставку F-16 і військову допомогу Фото: Андрій Сибіга на зустрічі з главою Міноборони Бельгії (facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium)
Автор: Едуард Ткач

Глава МЗС України Андрій Сибіга в рамках візиту президента Володимира Зеленського до Брюсселя провів зустріч з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України у Бельгії.

"Я поінформував про ситуацію на полі бою, останні події у мирних зусиллях та контакти з американськими та європейськими партнерами", - сказав Сибіга.

Він розповів, що сторони обговорили поточну військову допомогу Бельгії, включаючи заплановану поставку винищувачів F-16, а також внесок Брюсселя у багатонаціональні ініціативи. Зокрема, програму PURL в межах гато, яка спрямована на посилення оборонних можливостей України.

"Ми також зосередилися на енергетичній безпеці, ролі Бельгії у зміцненні нашої стійкості та її підтримці українських оборонних компаній", - додав глава МЗС України.

Окрім того, Сибіга наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти РФ та повного використання заморожених російських активів.

"Рішучі колективні рішення мають вирішальне значення для того, щоб змусити Росію припинити війну і досягти справедливого миру. Я висловив вдячність міністру за його особисті зусилля та Бельгії за всебічну підтримку України", - резюмував міністр.

Затримка F-16 та репараційного кредиту

Нагадаємо, в жовтні глава Міноборони Тел Франкен підтвердив, що Україна отримала всі обіцяні країною винищувачі F-16. При цьому він зазначив, що передача літаків відбудеться після підготовки пілотом і проходження технічних процедур.

Крім того, трохи пізніше Франкен заявив, що країна зможе відправити F-16 Україні в кращому випадку в 2026 році.

"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 (а не чотири) вже прибули. Тепер вони повинні стати оперативними - це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну здатність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", - сказав він.

Також варто зазначити, що ЄС хоче надати Україні репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ. Але проблема в тому, що більшість цих активів зберігаються в Бельгії і уряд цієї країни висловився проти використання цих коштів, аргументуючи це надмірними ризиками і можливим ускладненням мирного процесу.

Крім того, минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц особисто приїхав до Брюсселя, щоб спробувати переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера все ж підтримати ініціативу. Але змін позиції так і не відбулося.

