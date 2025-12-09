Встреча Сибиги и главы Минобороны Бельгии: обсудили поставку F-16 и военную помощь

Глава МИД Украины Андрей Сибига в рамках визита президента Владимира Зеленского в Брюссель провел встречу с министром обороны Бельгии Тео Франкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Бельгии.

"Я проинформировал о ситуации на поле боя, последних событиях в мирных усилиях и контактах с американскими и европейскими партнерами", - сказал Сибига.

Он рассказал, что стороны обсудили текущую военную помощь Бельгии, включая запланированную поставку истребителей F-16, а также вклад Брюсселя в многонациональные инициативы. В частности, программу PURL в рамках гато, которая направлена на усиление оборонных возможностей Украины.

"Мы также сосредоточились на энергетической безопасности, роли Бельгии в укреплении нашей устойчивости и ее поддержке украинских оборонных компаний", - добавил глава МИД Украины.

Кроме того, Сибига отметил необходимость дальнейшего усиления санкций против РФ и полного использования замороженных российских активов.

"Решительные коллективные решения имеют решающее значение для того, чтобы заставить Россию прекратить войну и достичь справедливого мира. Я выразил благодарность министру за его личные усилия и Бельгии за всестороннюю поддержку Украины", - резюмировал министр.