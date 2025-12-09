ua en ru
Встреча Сибиги и главы Минобороны Бельгии: обсудили поставку F-16 и военную помощь

Вторник 09 декабря 2025 02:40
Встреча Сибиги и главы Минобороны Бельгии: обсудили поставку F-16 и военную помощь Фото: Андрей Сибига на встрече с главой Минобороны Бельгии (facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Украины Андрей Сибига в рамках визита президента Владимира Зеленского в Брюссель провел встречу с министром обороны Бельгии Тео Франкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Бельгии.

"Я проинформировал о ситуации на поле боя, последних событиях в мирных усилиях и контактах с американскими и европейскими партнерами", - сказал Сибига.

Он рассказал, что стороны обсудили текущую военную помощь Бельгии, включая запланированную поставку истребителей F-16, а также вклад Брюсселя в многонациональные инициативы. В частности, программу PURL в рамках гато, которая направлена на усиление оборонных возможностей Украины.

"Мы также сосредоточились на энергетической безопасности, роли Бельгии в укреплении нашей устойчивости и ее поддержке украинских оборонных компаний", - добавил глава МИД Украины.

Кроме того, Сибига отметил необходимость дальнейшего усиления санкций против РФ и полного использования замороженных российских активов.

"Решительные коллективные решения имеют решающее значение для того, чтобы заставить Россию прекратить войну и достичь справедливого мира. Я выразил благодарность министру за его личные усилия и Бельгии за всестороннюю поддержку Украины", - резюмировал министр.

Задержка F-16 и репарационного кредита

Напомним, в октябре глава Минобороны Тел Франкен подтвердил, что Украина получила все обещанные страной истребители F-16. При этом он отметил, что передача самолетов состоится после подготовки пилотом и прохождения технических процедур.

Кроме того, чуть позже Франкен заявил, что страна сможет отправить F-16 Украине в лучшем случае в 2026 году.

"Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 (а не четыре) уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными - это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине", - сказал он.

Также стоит отметить, что ЕС хочет предоставить Украине репарационный кредит за счет замороженных активов РФ. Но проблема в том, что большинство этих активов хранятся в Бельгии и правительство этой страны высказалось против использования этих средств, аргументируя это чрезмерными рисками и возможным осложнением мирного процесса.

Кроме того, на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц лично приехал в Брюссель, чтобы попытаться убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера все же поддержать инициативу. Но изменений позиции так и не произошло.

