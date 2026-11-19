Сам факт зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна є поганим прецедентом для України та Європи, який може перетворитися на практику. Водночас найбільше побоювань викликають двосторонні зустрічі лідерів.
Про це РБК-Україна розповіло поінфоровмане джерело в дипломатичних колах.
"У нас є більші побоювання щодо двосторонніх зустрічей. Щодо формату Сі - Трамп - Путін, то сам факт такої зустрічі є для нас та для європейців поганим прецедентом, який може стати практикою", - каже співрозмовник РБК-Україна.
За оцінкою джерела, хоч Китай і не прагне цього, обговорення питання України на зустрічі уникнути не вдасться.
"Сі прагнутиме більше відігравати роль модератора дискусії, без чіткого позиціонування. Скоріш за все буде озвучена теза про те, що у разі просування вперед переговорів, Китай на певному етапі зможе розглянути можливість власної залученості до мирного процесу", - вважає співрозмовник.
Перед тристоронньою зустріччю Трамп і Путін провели окрему розмову. На її початку президент США назвав Путіна своїм другом і висловив сподівання на продуктивну зустріч. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, лідери обговорили війну в Україні та двосторонні відносини.
Ідею тристоронньої зустрічі, за даними The Wall Street Journal, запропонував сам Путін ще в жовтні, щоб обговорити завершення війни на вигідних для Москви умовах. Як писала South China Morning Post, головною темою можуть стати ризики штучного інтелекту для ядерної зброї, а війна в Україні може відійти на другий план. У Києві тим часом чекають від посланців Трампа інформацію про результати переговорів.