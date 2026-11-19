"У нас є більші побоювання щодо двосторонніх зустрічей. Щодо формату Сі - Трамп - Путін, то сам факт такої зустрічі є для нас та для європейців поганим прецедентом, який може стати практикою", - каже співрозмовник РБК-Україна.

За оцінкою джерела, хоч Китай і не прагне цього, обговорення питання України на зустрічі уникнути не вдасться.

"Сі прагнутиме більше відігравати роль модератора дискусії, без чіткого позиціонування. Скоріш за все буде озвучена теза про те, що у разі просування вперед переговорів, Китай на певному етапі зможе розглянути можливість власної залученості до мирного процесу", - вважає співрозмовник.