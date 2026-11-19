Трамп назвав Путіна своїм другом на початку зустрічі в Китаї
19 листопада президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Трамп назвав Путіна своїм другом і висловив сподівання на продуктивну зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа перед початком зустрічі.
Перед початком розмови Трамп наголосив, що вони з Путіним давно знають одне одного.
"У нас багато років чудові стосунки", - сказав президент США.
Він назвав Путіна своїм другом і висловив сподівання, що зустріч принесе "багато чудового" або стане початком чогось хорошого.
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Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що під час зустрічі лідери обговорили війну в Україні та питання двосторонніх відносин. Подробиць він не навів.
Зустріч відбувається на полях саміту АТЕС у Шеньчжені, де також запланована тристороння зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна. Україну до цих переговорів не запросили.
Напередодні Зеленський в інтерв'ю NBC заявив, що США і Китай могли б завершити війну за одну зустріч, якби пригрозили Росії санкціями і зупинили з нею торгівлю. Водночас він наголосив, що будь-які рішення про Україну без її участі залишаться лише риторикою.
У Києві чекають на результати переговорів у Китаї. Зеленський заявив, що Україна очікує від посланців Трампа інформацію про ці зустрічі, після чого готуватиме наступні кроки.
Ідею тристоронньої зустрічі, за даними The Wall Street Journal, запропонував сам Путін ще в жовтні, щоб обговорити завершення війни на вигідних для Москви умовах. Водночас, як писала South China Morning Post, тема України може відійти на другий план.