19 листопада президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Трамп назвав Путіна своїм другом і висловив сподівання на продуктивну зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа перед початком зустрічі.

Перед початком розмови Трамп наголосив, що вони з Путіним давно знають одне одного.

"У нас багато років чудові стосунки", - сказав президент США.

Він назвав Путіна своїм другом і висловив сподівання, що зустріч принесе "багато чудового" або стане початком чогось хорошого.

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Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що під час зустрічі лідери обговорили війну в Україні та питання двосторонніх відносин. Подробиць він не навів.

Зустріч відбувається на полях саміту АТЕС у Шеньчжені, де також запланована тристороння зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна. Україну до цих переговорів не запросили.

Напередодні Зеленський в інтерв'ю NBC заявив, що США і Китай могли б завершити війну за одну зустріч, якби пригрозили Росії санкціями і зупинили з нею торгівлю. Водночас він наголосив, що будь-які рішення про Україну без її участі залишаться лише риторикою.