Зеленський: очікуємо від посланців Трампа інформацію про його зустрічі у Китаї
Україна чекає на інформацію про переговори президента США Дональда Трампа у Китаї та готуватиме наступні кроки для закінчення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення у Telegram президента України Володимира Зеленського.
Зеленський про зустрічі у Китаї
За словами президента, він розраховує на зустріч із спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Також заплановані перемовини з європейськими лідерами щодо нових кроків в перемовинах із РФ.
Зеленський каже, що Україна чітко фіксує своє прагнення до миру і завжди працює конструктивно.
"Американські представники говорили про те, що у Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини Президента США, які зараз відбуваються і в Китаї в тому числі. І ми будемо чути інформацію з Китаю і від інших країн, і від інших лідерів - наших партнерів", - каже він.
Зустріч "Коаліції охочих"
Зеленський нагадав, що 19 листопада пройде важлива зустріч "Коаліції охочих". Україна і партнери роблять все можливе, щоб Коаліція була дієвою.
"Готуємо нові пакети підтримки для України - для нашої оборони передусім, для нашої енергетики. Будуть і двосторонні зустрічі, які повинні дати більше Україні та нашій дипломатії", - уточнив він.
На думку президента, Україна та Європа має чітку спільну позицію:
- питання України повинні вирішуватись за участі України,
- питання Європи повинні вирішуватись за участі Європи.
"Тільки такий підхід і буде. Я дякую всім, хто допомагає і хто просуває сильний порядок денний для закінчення цієї війни", - запевнив він.
Раніше РБК-Україна писало, що 16 листопада українська переговорна команда провела розмову з представниками США та Європи. В ній брали участь американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер.
Зеленський підкреслив, що команда України "працює максимально конструктивно", і додав, що країна потребує "достойного завершення війни і гарантованої безпеки".
Крім того, ЄС висловив готовність приєднатися до переговорів щодо завершення війни в Україні. Серед можливих варіантів - проведення наступного раунду зустрічей на території Європи.