"У нас есть большие опасения по поводу двусторонних встреч. Что касается формата Си - Трамп - Путин, то сам факт такой встречи является для нас и для европейцев плохим прецедентом, который может стать практикой", - говорит собеседник РБК-Украина.

По оценке источника, хотя Китай и не стремится к этому, обсуждение вопроса Украины на встрече избежать не удастся.

"Си будет стремиться больше играть роль модератора дискуссии, без четкого позиционирования. Скорее всего, будет озвучен тезис о том, что в случае продвижения вперед переговоров, Китай на определенном этапе сможет рассмотреть возможность собственной вовлечённости в мирный процесс", - считает собеседник.