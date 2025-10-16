ua en ru
Орбан заявив про початок підготовки до саміту Трампа і Путіна у Будапешті

Четвер 16 жовтня 2025 22:41
Орбан заявив про початок підготовки до саміту Трампа і Путіна у Будапешті Фото: президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорив з президентом США Дональдом Трампом підготовку до саміту з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Орбан написав у соцмережі Х.

"Я щойно розмовляв телефоном з президентом Трампом. Підготовка до мирного саміту США - Росія триває. Угорщина - острів миру", - написав угорський прем'єр.

Водночас деталей розмови та підготовки до саміту Орбан не повідомив.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона відбулася напередодні візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.

Трамп назвав розмову "продуктивною", і анонсував нову зустріч з Путіним.

"Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі з боку США очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Місце зустрічі ще не визначено", - заявив американський лідер.

Трамп додав, що зустрінеться з Путіним в Будапешті, щоби обговорити можливість припинення "безславної" війни між Росією та Україною.

В оточенні російського диктатора підтвердили можливість проведення саміту з президентом США в Будапешті.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан своєю чергою заявив, що майбутня зустріч Трампа та Путіна - це "чудова новина для миролюбних народів світу". За його словами, Угорщина готова до саміту.

