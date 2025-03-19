Зустріч між США і Росією відбудеться не на рівні вищого керівництва, - Держдеп

У Брюс запитали, хто братиме участь у переговорах з російськими чиновниками.

"Це будуть високопоставлені співробітники. Це все, що я можу сказати. Тобто це не буде вище керівництво, а старші співробітники, які займуться технічними аспектами. І, звичайно, важливий термін проведення. Це відбудеться найближчими днями... Думаю, ми скоро побачимо якісь результати", - відповіла вона.

Вона уточнила, що формат зустрічі все ще обговорюється. Очікується, що під час неї буде технічно опрацьовано й оформлено домовленості, яких було досягнуто під час переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.