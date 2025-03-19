США та Росія скоро продовжать переговори щодо припинення вогню в Україні, - Волц

США та Росія продовжать переговори щодо припинення вогню в Україні найближчими днями. Зустріч сторін відбудеться в Саудівській Аравії.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.