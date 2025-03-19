Встреча между США и Россией пройдет не на уровне высшего руководства, - Госдеп

У Брюс спросили, кто будет принимать участие в переговорах с российскими чиновниками.

"Это будут высокопоставленные сотрудники. Это всё, что я могу сказать. То есть это не будет высшее руководство, а старшие сотрудники, которые займутся техническими аспектами. И, конечно, важен срок проведения. Это произойдет в ближайшие дни… Думаю, мы скоро увидим какие-то результаты", - ответила она.

Она уточнила, что формат встречи все еще обсуждается. Ожидается, что в ее ходе будут технически проработаны и оформлены договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.