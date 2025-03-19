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Встреча между США и Россией пройдет не на уровне высшего руководства, - Госдеп

Вашингтон, Среда 19 марта 2025 21:54
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Встреча между США и Россией пройдет не на уровне высшего руководства, - Госдеп Фото: Тэмми Брюс, спикер Госдепа США (x.com/U.S. Department of state)
Автор: Иван Носальский

Американские и российские чиновники в ближайшие дни проведут встречу в Саудовской Аравии. Но в ней не будет участвовать высшее руководство двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Тэмми Брюс.

У Брюс спросили, кто будет принимать участие в переговорах с российскими чиновниками.

"Это будут высокопоставленные сотрудники. Это всё, что я могу сказать. То есть это не будет высшее руководство, а старшие сотрудники, которые займутся техническими аспектами. И, конечно, важен срок проведения. Это произойдет в ближайшие дни… Думаю, мы скоро увидим какие-то результаты", - ответила она.

Она уточнила, что формат встречи все еще обсуждается. Ожидается, что в ее ходе будут технически проработаны и оформлены договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Встреча России и США

Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские и российские чиновники проведут новую встречу в Саудовской Аравии.

Первая такая встреча прошла на уровне высшего руководства. Со стороны США в ней участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и Уолтц.

Ожидается, что в ходе предстоящей встречи стороны обсудят возможность прекращения огня между Украиной и Россией.

Стоит заметить, что российский диктатор Владимир Путин пока согласился только на частичное прекращение огня. Речь о прекращении ударов по энергетике.

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