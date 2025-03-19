Встреча между США и Россией пройдет не на уровне высшего руководства, - Госдеп

Американские и российские чиновники в ближайшие дни проведут встречу в Саудовской Аравии. Но в ней не будет участвовать высшее руководство двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Тэмми Брюс.