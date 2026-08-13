Зустріч з Лукашенком можлива? У МЗС зробили заяву про контакти з Мінськом

В Україні не виключають, що за певних умов вище керівництво держави може зустрітися з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослава Чорногора для Радіо Свобода.

Зустріч можлива заради порятунку людей

Дипломат пояснив, що така зустріч не виключена, якщо вона допоможе зупинити бойові дії або зменшити кількість жертв.

"Якщо в умовах війни буде необхідність для того, щоб зменшити кількість людських жертв або взагалі зупинити бойові дії - і для цього президенту України чи комусь із державних службовців України буде потрібно зустрітися з тим чи іншим супротивником, чи представником протилежної сторони, то такі дії будуть, можливо, і здійснені", - заявив Ярослав Чорногор.

Він додав, що не наполягає на обов'язковості такої зустрічі. За словами дипломата, рішення залежатиме від того, чи виправдає результат цю ціну.

"Я не кажу, що це обов'язково станеться. Але якщо ціна цієї зустрічі буде варта того, щоб зустрітися, зокрема заради збереження людських життів, все можливо", - наголосив посол.

Чорногор пояснив логіку такого підходу через співвідношення двох категорій.

"Є категорія цінностей, а є категорія виживання", - зазначив дипломат.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з Лукашенком у рамках засідання Ради миру.