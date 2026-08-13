Встреча с Лукашенко возможна? В МИД сделали заявление о контактах с Минском

В Украине не исключают, что в определенных условиях высшее руководство государства может встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ярослава Черногора для Радио Свобода.

Встреча возможна ради спасения людей

Дипломат объяснил, что такая встреча не исключена, если она поможет остановить боевые действия или снизить количество жертв.

"Если в условиях войны будет необходимость для того, чтобы уменьшить количество человеческих жертв или вообще остановить боевые действия - и для этого президенту Украины или кому-то из государственных служащих Украины потребуется встретиться с тем или иным противником или представителем противоположной стороны, то такие действия будут, возможно, и совершены", - заявил Ярослав Черногор.

Он добавил, что не настаивает на обязательности такой встречи. По словам дипломата, решение будет зависеть от того, оправдает ли результат эту цену.

"Я не говорю, что это обязательно произойдет. Но если цена этой встречи будет достойна того, чтобы встретиться, в том числе ради сохранения человеческих жизней, все возможно", - подчеркнул посол.

Черногор объяснил логику такого подхода из-за соотношения двух категорий.

"Есть категория ценностей, а есть категория выживания", - отметил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Лукашенко в рамках заседания Совета мира.