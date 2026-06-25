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Лукашенко заявив про "зустріч" із представниками Зеленського: що обговорили

16:28 25.06.2026 Чт
2 хв
Диктатор стверджує, що Україна "зрозуміла" його позицію
aimg Іван Носальський
Лукашенко заявив про "зустріч" із представниками Зеленського: що обговорили Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (Getty Images)
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито зустрічався у Мінську із представниками президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву білоруського диктатора.

"Щоб ви знали, на цьому місці недавно були представники Зеленського", - сказав Лукашенко на зустрічі зі своїми чиновниками.

За словами диктатора, якщо Білорусь втягнутий у війну проти України, то її якість "миттєво зміниться" і війна буде "зовсім інша".

"До речі, ми отримали відповідь президента (Зеленського - ред.), і вони це розуміють. Тому давайте, хлопці, домовлятися, треба домовлятися суттєво. Не треба пиляти, не треба кричати, не треба в морду вдарити і так далі. Давайте по-людськи", - додав Лукашенко.

Він запевнив, що Білорусі "не треба" втягуватись у війну.

"Ну як воювати проти українців, якщо з того боку територіально війська здебільшого. Ми що будемо цих механізаторів, доярок та робітників хлопців стріляти, які не хочуть воювати з білорусами? Ми так само не хочемо з українцями воювати", - додав диктатор.

Самопроголошений президент запевнив, що позиція Білорусі "миролюбна". При цьому його країна "буде з Росією поряд у будь-якій ситуації".

"Хочуть миру, давайте домовлятися сутнісно. Нам війна не потрібна. Нам і земель вистачає, і економіки нашої вистачає, і проблем вистачає. Тому жодної конфронтації", - уточнив він.

РФ хоче втягнути Білорусь у війну

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Росія розглядає проведення нових операцій із території Білорусі. Ворог обговорює як наступ на українські території з півночі, так і атаку на одну із країн НАТО.

Нещодавно стало відомо, що на території Білорусі працюють ретранслятори, які допомагають Росії атакувати цивільні об'єкти в Україні "Шахедами".

У зв’язку з цим Зеленський попередив, що якщо Білорусь не прибере ретранслятори за тиждень, це зробить Україна.

Вже вчора, 24 червня, глава української держави зазначив, що ретранслятори на території РБ перестали працювати.

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