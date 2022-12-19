Зустріч Лукашенка та Путіна: аналітики ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України

Запланована на 19 грудня зустріч глави білоруського режиму Олександра Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним, ймовірно, є частиною зусиль, які покликані створити інформаційні умови для нового етапу війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Наєв також зазначив, що Путін до цього, а саме 17 грудня, провів нараду з військовим командуванням РФ, на якій обговорювали як найближчі, так і середньострокові цілі війни.

Аналітики вказують, що, за словами командувача

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний беззаперечно вірить у перемогу України у боротьбі з російською агресією.

Додамо, начальник ГУР МО Кирило Буданов раніше заявив про вирішальний період війни і висловив упевненість, що "Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить усі окуповані землі".

За його словами, "взимку війна значною мірою стихне", а ось після цього почнеться завершення конфлікту - виходом на першому етапі на кордони 1991 року.

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