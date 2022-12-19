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Встреча Лукашенко и Путина: аналитики ISW оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины

Фото: Александр Лукашекно и Владимир Путин (gazeta.ru)
Автор: Олег Васкив

Запланированная на 19 декабря встреча главы белорусского режима Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, вероятно, является частью усилий, призванных создать информационные условия для нового этапа войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что, по словам командующего

Наев также отметил, что Путин до этого, а именно 17 декабря, провел совещание с военным командованием РФ, на котором обсуждали как ближайшие, так и среднесрочные цели войны.

В то же время, специалисты убеждены, что армия России,

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный безоговорочно верит в победу Украины в борьбе с российской агрессией.

Добавим, начальник ГУР МО Кирилл Буданов ранее заявил о решающем периоде войны, и выразил уверенность "что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли".

По его словам, "зимой война в значительной степени стихнет", а вот после этого начнется завершение конфликта, выходом на первом этапе на границы 1991 года.

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