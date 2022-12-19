Встреча Лукашенко и Путина: аналитики ISW оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины

Аналитики указывают, что, по словам командующего

Наев также отметил, что Путин до этого, а именно 17 декабря, провел совещание с военным командованием РФ, на котором обсуждали как ближайшие, так и среднесрочные цели войны.

В то же время, специалисты убеждены, что армия России,