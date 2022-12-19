Встреча Лукашенко и Путина: аналитики ISW оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины

Запланированная на 19 декабря встреча главы белорусского режима Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, вероятно, является частью усилий, призванных создать информационные условия для нового этапа войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики указывают, что, по словам командующего
Наев также отметил, что Путин до этого, а именно 17 декабря, провел совещание с военным командованием РФ, на котором обсуждали как ближайшие, так и среднесрочные цели войны.
В то же время, специалисты убеждены, что армия России,
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный безоговорочно верит в победу Украины в борьбе с российской агрессией.
Добавим, начальник ГУР МО Кирилл Буданов ранее заявил о решающем периоде войны, и выразил уверенность "что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли".
По его словам, "зимой война в значительной степени стихнет", а вот после этого начнется завершение конфликта, выходом на первом этапе на границы 1991 года.
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