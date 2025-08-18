Зустріч у Білому домі: Bloomberg дізналося цілі Зеленського та європейців

Видання звернуло увагу на той факт, що серед групи політиків, які супроводжують президента України Володимира Зеленського, є люди, з якими Дональд Трамп має міцні особисті взаємини. Серед них - генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президент Фінляндії Александр Стубб.

Делегація європейських лідерів буде прагнути отримати чітку відповідь від Трампа щодо того, які саме гарантії безпеки готові надати США, намагаючись організувати зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

За словами джерела видання, крім уникнення нової конфронтації, на кшталт перепалки в Овальному кабінеті 28 лютого, та збереження інтересу Трампа до посередництва, завдання Володимира Зеленського на переговорах - з’ясувати більше про вимоги Путіна, визначити терміни тристоронньої зустрічі та схилити США до жорсткіших санкцій проти Росії.

"Чи вдасться Зеленському реалізувати перераховані завдання, буде залежати від того, наскільки, на думку європейських чиновників, Путіну вдалося вплинути на Трампа під час саміту на Алясці 15 серпня, - йдеться у публікації.