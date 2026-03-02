Зустріч в Абу-Дабі під питанням: що кажуть в Україні та РФ про наступні переговори

Сторони мали зустрітися в Абу-Дабі, проте наразі над столицею ОАЕ закрито повітряний простір і там лунають вибухи. Джерела агентства у Росії розповіли, що одним з можливих альтернативних місць проведення є Стамбул.

"Росія та Україна все ще очікують, що заплановані мирні переговори під керівництвом США відбудуться цього тижня, навіть попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжує військову кампанію проти Ірану", - пише Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори можуть відбутися у Туреччині чи Швейцарії.

"Через ці сьогоднішні бойові дії ми не можемо підтвердити саме Абу-Дабі, але тим не менш ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - сказав він.

Зазначається, що Україна буде підтримувати будь-який з цих майданчиків щодо мирних переговорів, і зараз очікується відповідь від партнерів.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів із країною-агресоркою. Головне питання, яке поки не вдалося вирішити - контроль над неокупованими територіями Донбасу.

Росія наполягає на виведенні українських військ, а Україна пропонує заморозити позиції по лінії фронту. Водночас США виступають за створення на цих територіях вільної економічної зони.