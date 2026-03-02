Встреча в Абу-Даби под вопросом: что говорят в Украине и РФ о следующих переговорах

Очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией должен был состояться 5-6 марта в Абу-Даби. Однако из-за боевых действий на Ближнем Востоке встреча в ОАЭ под вопросом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также: Большинство украинцев не верят в успех переговоров и против вывода ВСУ с Донбасса
Стороны должны были встретиться в Абу-Даби, однако сейчас над столицей ОАЭ закрыто воздушное пространство и там раздаются взрывы. Источники агентства в России рассказали, что одним из возможных альтернативных мест проведения является Стамбул.
"Россия и Украина все еще ожидают, что запланированные мирные переговоры под руководством США состоятся на этой неделе, даже несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа продолжает военную кампанию против Ирана", - пишет Bloomberg.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры могут состояться в Турции или Швейцарии.
"Из-за этих сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить именно Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", - сказал он.
Отмечается, что Украина будет поддерживать любую из этих площадок по мирным переговорам, и сейчас ожидается ответ от партнеров.
Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.
Россия настаивает на выводе украинских войск, а Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта. В то же время США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.
Отметим, Зеленский недавно заявил, что Украина не может вернуть свои территории, но и Россия также захватить и победить не может.
Bloomberg писало, что 4-5 марта ожидается новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По данным агентства, Москва готова выйти из диалога, если Киев не согласится отдать Донбасс. Отмечается, что эта встреча может стать решающей для подписания мирного соглашения.