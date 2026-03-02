Встреча в Абу-Даби под вопросом: что говорят в Украине и РФ о следующих переговорах

Стороны должны были встретиться в Абу-Даби, однако сейчас над столицей ОАЭ закрыто воздушное пространство и там раздаются взрывы. Источники агентства в России рассказали, что одним из возможных альтернативных мест проведения является Стамбул.

"Россия и Украина все еще ожидают, что запланированные мирные переговоры под руководством США состоятся на этой неделе, даже несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа продолжает военную кампанию против Ирана", - пишет Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры могут состояться в Турции или Швейцарии.

"Из-за этих сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить именно Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", - сказал он.

Отмечается, что Украина будет поддерживать любую из этих площадок по мирным переговорам, и сейчас ожидается ответ от партнеров.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Россия настаивает на выводе украинских войск, а Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта. В то же время США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.