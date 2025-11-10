Зусилля Трампа провалилися? Таїланд призупинив "мирну угоду" з Камбоджею

За інформацією видання, про припинення участі Таїланду в "мирній угоді" заявив представник уряду країни. За його словами, таке рішення ухвалили після того, як кілька тайських солдатів підірвалися на мірі й дістали поранення неподалік камбоджійського кордону в провінції Сісакет.

Зі свого боку Камбоджа заявила, що все ще віддана угоді, яка передбачала довгостроковий мир між країнами.

Обидві сторони підписали угоду - яку Таїланд відмовився називати мирним договором - у жовтні, під час церемонії за участю президента США в Малайзії.

Прем'єр-міністр Таїланду Анутхін Чанвіракун заявив, що згоден із рішенням військового керівництва країни щодо виходу з "мирної угоди", оскільки "загроза безпеці насправді не зменшилася".

За інформацією тайських ЗМІ, солдати підірвалися на міні під час патрулювання. Один із них втратив стопу.

Варто зауважити, що "мирна угода" між Таїландом і Камбоджею передбачала виведення важкого озброєння зі спірного регіону на кордоні та створити тимчасову спостережну місію для контролю ситуації.

Наступним кроком мало стати звільнення 18 камбоджійських солдатів, яких взяли в полон тайські солдати.