Усилия Трампа провалились? Таиланд приостановил "мирную сделку" с Камбоджей

По информации издания, о приостановке участия Таиланда в "мирном соглашении" заявил представитель правительства страны. По его словам, такое решение приняли после того, как несколько тайских солдат подорвались на мире и получили ранения недалеко от камбоджийской границы в провинции Сисакет.

В свою очередь Камбоджа заявила, что все еще привержена соглашению, которое предусматривало долгосрочный мир между странами.

Обе стороны подписали соглашение - которое Таиланд отказался называть мирным договором - в октябре, во время церемонии с участием президента США в Малайзии.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что согласен с решением военного руководства страны о выходе из "мирной сделки", поскольку "угроза безопасности на самом деле не уменьшилась".

По информации тайских СМИ, солдаты подорвались на мине во время патрулирования. Один из них лишился стопы.

Стоит заметить, что "мирная сделка" между Таиландом и Камбоджей предусматривала вывод тяжелого вооружение из спорного региона на границе и создать временную наблюдательную миссию для контроля ситуации.

Следующим шагом должно было стать освобождение 18 камбоджийских солдат, которых взяли в плен тайские солдаты.