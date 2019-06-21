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Зурабишвили и Кобахидзе из-за протестов возвращаются в Грузию

Новости » Политика    21.06.2019 - 10:23
Зурабишвили и Кобахидзе из-за протестов возвращаются в Грузию
Фото: Саломе Зурабишвили (facebook.com zourabichvilisalome)

Зурабишвили направилась в Беларусь 20 июня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прерывает визит в Беларусь в связи с протестами в Тбилиси и возвращается в Грузию. Об этом сообщает "Интерпрессньюс", ссылаясь на информацию администрации президента.

Так, глава Грузии вернется в страну в пятницу, 21 июня.

Указано, что Зурабишвили направилась в Беларусь 20 июня. Президент Грузии должна была присутствовать на открытии вторых Европейских игр в Минске и поддерживать на месте грузинских спортсменов.

Кроме того, глава парламента Ираклий Кобахидзе прервал официальный визит в Баку и возвращается в Тбилиси. Указано, что Кобахидзе уже в пути. Вместе с ним в Тбилиси возвращаются члены делегации.

Подчеркивается, что, таким образом, Кобахидзе отменил встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также отменены и другие мероприятия, намеченные в рамках официального визита.

Напомним, ранее Зурабишвили обвинила организаторов протестов в Тбилиси в действиях в пользу Российской Федерации. По ее словам, противостояние в стране выгодно России.

Как писало РБК-Украина ранее, в ходе протестов в Грузии ранения получили несколько сотен человек. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Отметим, правоохранители на утро пятницы, 21 июня, разогнали протесты в Тбилиси. Подчеркнем, часть митингующих была задержана.

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