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Правоохранители разогнали протесты в Тбилиси

Новости » Политика    21.06.2019 - 08:10
Правоохранители разогнали протесты в Тбилиси
Фото: протесты в Грузии (twitter.com/bbc)

Часть митингующих задержали

Правоохранители по состоянию на утро пятницы, 21 июня, разогнали протесты в Тбилиси (Грузия). Об этом сообщает местное издание interpressnews.ge.

Отмечается, что часть митингующих была задержана.

Правоохранители разогнали протесты в ТбилисиФото: протесты разогнали (interpressnews.ge)

"Участников акции на улицах Тбилиси бoльше нет. Часть из них задержана правоохранителями, часть - разбежалась. До этого участники акции находились на нескольких улицах, в частности, на проспекте Меликишвили, проспекте Костава, Варазисхеви и прилегающих улицах", - пишет издание.

Указано, что по состоянию на утро автомобильное движение восстановлено на всех улицах.

Напомним, в Тбилиси ночью 21 июня участники протеста в Грузии, который вначале проходил у здания парламента, разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта". Кроме того, несколько участников акции сожгли на улице флаг партии.

Тогда отмечалось, что спецназ с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов уже разогнал большую часть митинга, на котором было около семи тысяч человек.

Как писало РБК-Украина ранее, ночью митингующие, которых силой от здания парламента отогнала полиция, начали строить баррикады. Участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси для сооружения барьера складывали на проезжей части стулья, столы, мусорные урны.

Во время столкновений митингующих и силовиков пострадали более полусотни человек, из них 14 - активисты. Троим из них понадобилась операция.

Митингующие в Грузии разгромили офис правящей партии В Тбилиси протестующие начали строить баррикады
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