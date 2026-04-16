Десятки поранених, під ударом Київ, Харків, Одеса і Дніпро. Що відомо про масований удар РФ

Російські війська другу добу поспіль наносять ракетно-дроновий удар по низці регіонів України. Під обстрілом перебували Київ, Дніпро, Одеса та Харків.

РБК-Україна в матеріалі розповідає все про наслідки масованої атаки.

Головне:

РФ атакує Україну другу добу, використовуючи балістику, крилаті ракети та дрони

У Києві загинула дитина та 35-річна жінка, відомо про 10 постраждалих

У Харкові виникло кілька пожеж, є поранені

Удар по Дніпру: пошкоджена пʼятиповерхівка, виникло кілька пожеж, є поранені

Київ

РФ атакувала столицю балістикою. Відомо, що у Подільському, Оболонському та Шевченківському районах пошкоджені будинки.

Так, внаслідок атаки РФ сталася пожежа в житловому будинку на першому поверсі. Також у Подільському районі уламки ракети влучили в шостий поверх 16-поверхового будинку.

У Подільському районі, де сталося руйнування першого поверху приватного житлового будинку, з-під завалів дістали дитину. Згодом і її, і матір рятувальники передали медикам.

Також в Оболонському районі велика пожежа в нежитловій забудові на місці падіння уламків ракети, на місці також палають автомобілі.

Внаслідок атаки ворога на столицю загинув 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали 10 мешканців міста. Медики госпіталізували 6 постраждалих. Іншим - надали допомогу на місці та амбулаторно.

Дніпро

Росіяни атакували вночі Дніпро. В результаті нічного обстрілу виникли пожежі на кількох локаціях. Так, пошкоджена пʼятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок.

У місті горять житлові будинки, гаражі, авто, також пошкоджений навчальний заклад.

Відомо, що поранення отримали 10 чоловік, з них семеро у лікарнях. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, акубаротравми.

Зазначається, що одна жінка "важка", решта в стані середньої тяжкості. Всім надають меддопомогу, також стало відомо, що одна людина загинула.

Одеса

Окупанти атакували Одесу дронами та балістикою. Внаслідок нічного обстрілу, попередньо, є пʼятеро постраждалих. Наразі відомо, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівель у Приморському районі.

Харків

Ворог атакував Харків ударними БпЛА. Так, у Індустріальному районі зафіксовано "прильот" во дворі біля багатоповерхового будинку, спалахнули автомобілі.

У Немишлянському районі міста внаслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.