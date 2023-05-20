UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зурабішвілі готує екстрене звернення на тлі протестів в Грузії

Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, сьогодні, 20 травня, проведе екстрений брифінг. Можливо, він стосуватиметься протестів в країні через відновлення прямого авіасполучення з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.

Зазначається, що брифінг назначено на 16:00 за київським часом.

"Теми не названо. Очікується, що заява стосуватиметься останніх подій у країні, пов'язаних із відновленням прямого авіасполучення з Росією та акцій протесту", - пише видання.

Відновлення авіасполучення з Росією

19 травня в аеропорт імені Шота Руставелі сів російський літак "Москва - Тбілісі". Ця новина викликала обурення серед цивільних, внаслідок чого активісти влаштували мітинг. Учасники акції вимагали скасувати прямі польоти з Росії, а також скандували: "Русский самолет, иди н***й" та "Российский корабль не доставит нас в Евросоюз".

Зурабашвілі, зі свого боку, закликала заборонити авіасполучання з РФ.

"Незважаючи на спротив грузинського народу, Росія приземлилася своїм небажаним літаком у Тбілісі", - написала лідер країни у Twitter.

Усі подробиці протесту в Грузії та чим це загрожує країні можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГрузія