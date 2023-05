У Грузії сів перший за 4 роки літак РФ. У Тбілісі протести (відео)

Сьогодні в аеропорт імені Шота Руставелі сів російський літак "Москва - Тбілісі". В аеропорту посилили охорону, а на чергування вивели декілька десятків правоохоронців.

Це перший з 2019 року російський літак, який приземлився у Грузії. Це сталося після того, як російський диктатор Володимир Путін скасував заборону на польоти.

Через відновлення авіасполучення з Росією грузинські активісти влаштували протести біля аеропорту. Учасники мітингу пройшли від площі Республіки.

Growing protests in front of the airport in Tbilisi, Georgia, against the arrival of the first Russian passenger flight to Georgia since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/AbmaW3jjMJ