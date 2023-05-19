У Грузії сів перший за 4 роки літак РФ. У Тбілісі протести (відео)

Росія та Грузія у п'ятницю, 19 травня, відновили авіасполучення. У Тбілісі активісти вийшли на протести.

Сьогодні в аеропорт імені Шота Руставелі сів російський літак "Москва - Тбілісі". В аеропорту посилили охорону, а на чергування вивели декілька десятків правоохоронців.

Це перший з 2019 року російський літак, який приземлився у Грузії. Це сталося після того, як російський диктатор Володимир Путін скасував заборону на польоти.

Мітинги

Через відновлення авіасполучення з Росією грузинські активісти влаштували протести біля аеропорту. Учасники мітингу пройшли від площі Республіки.

Growing protests in front of the airport in Tbilisi, Georgia, against the arrival of the first Russian passenger flight to Georgia since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/AbmaW3jjMJ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 19, 2023

Учасники акції вимагають скасувати прямі польоти з Росії до Грузії. Мітингувальники принесли прапори Грузії, України та ЄС, а також плакати з лозунгами: "Русский самолет, иди н***й" та "Российский корабль не доставит нас в Евросоюз".

Реакція президента

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала заборонити авіасполучання з РФ.

"Незважаючи на спротив грузинського народу, Росія приземлилася своїм небажаним літаком у Тбілісі", - написала лідер у Twitter.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після інциденту з депутатом-комуністом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим. Після його появи у парламенті Грузії спалахнула хвиля протестів.

Російський диктатор Путін скасував візи для громадян Грузії та заборону на польоти 10 травня 2023 року.

В Євросоюзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію. У Тбілісі такий крок Кремля також викликав критику, проте влада все ж відновила рейси.

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