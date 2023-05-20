Зурабишвили готовит экстренное обращение на фоне протестов в Грузии

Брифинг назначен на 16:00 по киевскому времени.

"Тема не названа. Ожидается, что заявление будет касаться последних событий в стране, связанных с возобновлением прямого авиасообщения с Россией и акций протеста", - пишет издание.

Восстановление авиасообщения с Россией

19 мая в аэропорт имени Шота Руставели сел российский самолет "Москва - Тбилиси". Эта новость вызвала возмущение среди гражданских, в результате чего активисты устроили митинг. Участники акции потребовали отменить прямые полеты из России, а также скандировали: "Русский самолет, иди н***й" и "Российский корабль не доставит нас в Евросоюз".

Зурабашвили, со своей стороны, призвала запретить авиасообщение с РФ.

"Несмотря на сопротивление грузинского народа Россия приземлилась своим нежелательным самолетом в Тбилиси", - написала лидер страны в Twitter.

Все подробности протеста в Грузии и чем это грозит стране можно прочесть в материале РБК-Украина.