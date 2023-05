Зближення з окупантом. Як Грузія відкрила небо для РФ і чому курс на ЄС під загрозою

Російський літак зустріли протестом

Рейс авіакомпанії "Азімут" став першим прямим із Росії до Грузії з 2019 року. Перед посадкою літака поліція оточила аеропорт імені Шоти Руставелі та закрила зал очікування.

Причина - в центрі Тбілісі зібралися прихильники опозиції і висунулися у бік аеропорту автоколонної з прапорами Євросоюзу, Грузії та України.

В аеропорту вони влаштували протест, учасники якого тримали плакати з написами "You are not welcome" ("Вам тут не раді"), "Російський літак, іди н***й" та "Ні авіарейсам окупанта до Грузії".

Зростання протестів в напрямку аеропорту в Тбілісі, Georgia, напередодні arrival of first Russian passenger flight to Georgia since Russia's full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/AbmaW3jjMJ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 19, 2023

Після того, як лайнер приземлився, демонстранти спробували прорвати поліцейський кордон. Наразі відомо про затримання 6 осіб.

Зазначимо, відновлення авіасполучення з Росією викликає побоювання у прозахідних грузинів, яких, за опитуваннями, в країні абсолютна більшість.

Представники туристичного бізнесу вже закликали колег не обслуговувати російських громадян. За словами організатора турів Омарі Джолія, усіх гідів, які погодяться працювати з росіянами, вважатимуть зрадниками. У тому числі тому, що триває повзуча окупація Грузії, а народ України спливає кров'ю.

Як пише "Ехо Кавказу", першим за чотири роки рейсом з Москви до Тбілісі прилетіли прокремлівські політики та активісти. Серед них голова громадської організації "Солідарність заради миру" Мераб Чікашвілі, директор грузино-російського громадського центру ім. Примакова Дмитро Лорткіпанідзе, керівник центру Грузинсько-російської дружби Валерій Кварацхелія та інші.

Місцеві журналісти зустрічали російських пасажирів питанням "Ви знаєте, що Росія - окупант?". Зазначимо, Російська Федерація контролює близько 20% грузинської території в Абхазії та Південній Осетії.

Провокація вдалася

Російська Федерація перервала пряме авіасполучення влітку 2019 року на тлі протестів, що відбулися після виступу депутата Держдуми Сергія Гаврилова у парламенті Грузії. Коли він зайняв крісло спікера, опозиція зірвала засідання, а через заворушення йому довелося залишити країну під охороною.

Після початку повномасштабної війни в Україні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров кілька разів хвалив уряд Грузії за відмову приєднатися до західних санкцій. За його словами, керівництво країни нібито "виявило відповідальний підхід, спираючись на інтереси свого народу".

Минулого тижня, 10 травня, президент Росії Володимир Путін зняв заборону на польоти до Грузії, а також скасував візовий режим. За кілька днів Грузія дозволила прямі рейси для російської авіакомпанії "Азімут". Сьогодні стало відомо про допуск ще однієї - Red Wings, яка літала до окупованого Криму та перебуває під українськими санкціями. Крім того, літатиме між країнами і грузинська Georgian Airlines.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це провокаціями і намагалася скликати Радбез, щоб запровадити хоча б тримісячні візи для росіян.

"Суспільство чудово розуміє, що коли Росія робить такі кроки, вона їх робить, виходячи зі своїх інтересів. Шкода, що наш уряд ще не зрозумів і не подумав про історію та всі приклади, які є, що Росія ніколи не реагує на поступки уряду своїми поступками ", - наголосила вона.

Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі проти прямих рейсів до Росії (GettyImages)

Сьогодні вона знову закликала заборонити авіасполучення із Росією. Зазначимо, останніми тижнями конфлікт Зурабішвілі з урядом загострився. Після заяв про те, що Грузія імітує виконання умов для набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, їй затягували погодження на поїздку до Брюсселя.

Зокрема, вона планувала 18 квітня виступити перед Європарламентом, але згодом стало відомо, що візит відклали. Як з'ясувалося, Зурабішвілі була змушена скасувати поїздку через дії уряду. Як пояснив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, причина була в тому, що нібито дискредитуючі заяви могли зашкодити євроінтеграції.

Як реагує світ та чому курс Грузії на ЄС знову під загрозою

Пряме авіасполучення Грузії з Росією розкритикували у Державному департаменті США.

"Якщо між Росією та Грузією будуть прямі рейси, це викличе все більше занепокоєння не лише з боку США та інших західних країн, а й з боку компаній, які можуть працювати у грузинських аеропортах", - зазначив представник Держдепу Ведант Пател.

Американський посол у Грузії Карен Дегнан упевнена, що рейси відновлено не для зручності громадян Грузії, а для зручності громадян Росії. За її словами, згідно зі статистикою в РФ проживає близько 240 тисяч грузинів, більшість із них мають російський паспорт, і якщо вони хотіли залишити країну, то робили це ще минулого року.

Представник Європейської комісії Петер Стано прямо заявив, що рішення грузинської влади викликає сумніви у європейському курсі. Оскільки через російське вторгнення в Україну ціла низку країн ввели санкції проти російської авіації та заборонили польоти.

Окремо він наголосив, що дозвіл російським авіакомпаніям літати до Грузії суперечить Угоді про асоціацію з ЄС. Одним із пунктів якої є підтримка зовнішньої політики Європейського союзу.

Сьогодні зі схожою заявою виступило МЗС Литви.

"З розчаруванням відзначаємо, що відновлення авіасполучення між Росією та Грузією суперечить інтересам Грузії та обраному нею шляху інтеграції до ЄС та євроатлантичних структур. Ми ще раз закликаємо Грузію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії, у тому числі в авіаційному секторі", - йдеться у заяві. .

Хоча у прем'єра Гарібашвілі свою думку з цього приводу. На його думку, поки його країна не вступила до ЄС, вона не має дотримуватися зовнішньої політики Брюсселя. А прямі польоти до РФ нібито відповідають національним інтересам.

Фото: прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі запевняє, що прямі рейси до Росії нібито відповідають національним інтересам Грузії (GettyImages )

Тим часом в Україні розчаровані тим, що влада Грузії, на відміну від грузинського народу, не демонструє солідарність із Києвом.

"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє до Москви свої. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - зазначив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Причому побоювання за європейський курс Грузії виникло не на порожньому місці. Коментуючи запуск авіасполучення, тойже одіозний депутат Держдуми Гаврилов сьогодні заявив, що наступним кроком може стати відновлення дипломатичних відносин.