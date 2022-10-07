Зупинка захопленої ЗАЕС може призвести до зупинки експорту електроенергії в ЄС, - Зеленський

Зупинка захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС призвела до нехватки електроенергії для її експорту до країн Європейського союзу/
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням президента України Володимира Зеленського у своєму зверненні.
"Якщо Запорізька АЕС не працює, ми в Українці отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли у нас немає профіциту електроенергії, яку ми можемо експортувати зокрема до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання, це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно", - сказав президент.
Зеленський також закликав ЄС до єдності в питанні протидії окупації Запорізької АЕС терористичними військами Російської Федерації.
"Нам усім разом в Європі треба боротися за свої інтереси у повній єдності", - наголосив президент Зеленський.
Як повідомлялося раніше, Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування РФ".
Окрім цього, окупанти погрожують співробітникам станції відправкою на фронт, якщо вони не підпишуть документи про перехід на роботу під керівництвом "Росатому".
Нагадаємо, що Гроссі перебуває у Києві для консультацій щодо створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Після цього він збирається поїхати у Москву.
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