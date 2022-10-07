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Остановка захваченной ЗАЭС может привести к остановке экспорта электроэнергии в ЕС, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Остановка захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС привела к нехватке электроэнергии для ее экспорта в страны Европейского союза/

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой президента Украины Владимира Зеленского в своем обращении.

"Если Запорожская АЭС не работает, мы в Украинке получаем определенные сложности. Получаем ситуацию, когда у нас нет профицита электроэнергии, которую мы можем экспортировать в частности в страны ЕС. Это минус и для народов ЕС, которые теряют надежный источник энергоснабжения, это минус и для нас, украинцев. Мы говорим об этом честно", - сказал президент.

Зеленский также призвал ЕС к единству в вопросе противодействия оккупации Запорожской АЭС террористическими войсками Российской Федерации.

"Нам всем вместе в Европе нужно бороться за свои интересы в полном единстве", - подчеркнул президент Зеленский.

Как сообщалось ранее, Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление РФ".

Кроме этого, кафиры угрожают сотрудникам станции отправкой на фронт, если они не подпишут документы о переходе на работу под руководством "Росатома".

Напомним, что Гросси находится в Киеве для консультаций по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. После этого он собирается уехать в Москву.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭС