"Зупинка світу" та нафта по 150 доларів: Катар попередив про наслідки війни в Ірані

За його словами, вже найближчим часом всі виробники енергоресурсів у Перській затоці припинять експорт, якщо США та Ізраїль не зупинять війну проти Ірану.

"Ми очікуємо, що всі, хто ще не оголосив про форс-мажор, зроблять це в найближчі кілька днів, якщо ситуація не зміниться. Всі експортери в регіоні Перської затоки будуть змушені оголосити про форс-мажор. Якщо ця війна триватиме ще кілька тижнів, це вплине на зростання ВВП у всьому світі", - сказав він.

За словами Саад аль-Каабі, світові ціни на нафту за два-три тижні можуть підскочити до 150 доларів за барель, якщо танкери не будуть проходити через Ормузьку протоку.

"Ціни на енергоносії для всіх зростуть. Виникне дефіцит деяких товарів, і це викличе ланцюгову реакцію: багато заводів не зможуть забезпечити поставки", - пояснив він.

Ба більше, за його словами, навіть якщо війна закінчиться прямо зараз, Катару знадобиться від декількох тижнів до кількох місяців для повернення до нормального циклу поставок.

Блокування руху через Ормузьку протоку

Нагадаємо, Іран фактично заблокував рух суден через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. У Тегерані заявили, що транзит не відновиться до "особливого розпорядження".

Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість надання військового захисту нафтовим і газовим танкерам, що проходять через Ормузьку протоку.