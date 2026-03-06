"Остановка мира" и нефть по 150 долларов: Катар предупредил о последствиях войны в Иране

По его словам, уже в ближайшее время все производители энергоресурсов в Персидском заливе прекратят экспорт, если США и Израиль не остановят войну против Ирана.

"Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил о форс-мажоре, сделают это в ближайшие несколько дней, если ситуация не изменится. Все экспортеры в регионе Персидского залива будут вынуждены объявить о форс-мажоре. Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире", - сказал он.

По словам Саад аль-Кааби, мировые цены на нефть за две-три недели могут подскочить до 150 долларов за баррель, если танкеры не будут проходить через Ормузский пролив.

"Цены на энергоносители для всех вырастут. Возникнет дефицит некоторых товаров, и это вызовет цепную реакцию: многие заводы не смогут обеспечить поставки", - пояснил он.

Более того, по его словам, даже если война закончится прямо сейчас, Катару понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев для возвращения к нормальному циклу поставок.

Блокировка движения через Ормузский пролив

Напомним, Иран фактически заблокировал движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. В Тегеране заявили, что транзит не возобновится до "особого распоряжения".

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты нефтяным и газовым танкерам, проходящим через Ормузский пролив.