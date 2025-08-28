Вибухи та пожежі: Генштаб пітвердив удари по НПЗ і складах ворога

Підрозділи Сил оборони та Головного управління розвідки МО України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора. Операція охопила відразу кілька регіонів і спричинила вибухи та пожежі на стратегічних об’єктах.

Афіпський НПЗ під вогнем

В результаті вдалої атаки виникла пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.

Підприємство спеціалізується на виробництві бензину й дизельного пального, яке активно використовується для потреб російської армії. Його річна потужність - близько 6,25 млн тонн нафти.

У результаті атаки на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.

Вибухи в Самарській області

Паралельно підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вогневе ураження Куйбишевського НПЗ у Самарській області.

Цей завод виробляє понад 30 видів нафтопродуктів, серед них бензини, дизельне пальне, мазути та розчинники. Потужність переробки - понад 7 млн тонн нафти на рік.

Внаслідок удару зафіксовано серію вибухів і масштабну пожежу.

Ураження складів та логістики ворога

Крім того, у взаємодії Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби безпеки України з іншими складовими Сил оборони було атаковано склади боєприпасів і логістичні об’єкти ворога. Вони розташовані як безпосередньо у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Зараз військові уточнюють повні результати уражень та масштаби завданих збитків.