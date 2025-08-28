RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Взрывы и пожары: Генштаб подтвердил удары по НПЗ и складам врага

Фото: Куйбышевский НПЗ (росСМИ)
Автор: Савченко Юлія

В ночь на 28 августа Силы обороны провели масштабную операцию против врага - ударили по двум крупным НПЗ и складам с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Подразделения Сил обороны и Главного управления разведки МО Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора. Операция охватила сразу несколько регионов и вызвала взрывы и пожары на стратегических объектах.

Афипский НПЗ под огнем

В результате удачной атаки возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Предприятие специализируется на производстве бензина и дизельного топлива, которое активно используется для нужд российской армии. Его годовая мощность - около 6,25 млн тонн нефти.

В результате атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

Взрывы в Самарской области

Параллельно подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ осуществили огневое поражение Куйбышевского НПЗ в Самарской области.

Этот завод производит более 30 видов нефтепродуктов, среди них бензины, дизельное топливо, мазуты и растворители. Мощность переработки - более 7 млн тонн нефти в год.

В результате удара зафиксирована серия взрывов и масштабный пожар.

Поражение складов и логистики врага

Кроме того, во взаимодействии Сил беспилотных систем, Сил специальных операций и Службы безопасности Украины с другими составляющими Сил обороны были атакованы склады боеприпасов и логистические объекты врага. Они расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Сейчас военные уточняют полные результаты поражений и масштабы нанесенного ущерба.

Ранее о поражении двух российских НПЗ сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ "Мадяр". По его словам, за первые две недели августа нефтепереработка в России сократилась на 21%. Только за одну ночь объемы горючего упали еще на 4,7%.

Напомним, 26 августа, Reuters писало, что во время недавних атак украинских защитников было поражено 10 заводов. Удары вывели из строя не менее 17% мощностей нефтепереработки России.

Именно на фоне украинских ударов по НПЗ российские власти решили продлить до конца октября запрет на продажу бензина за границу. В российском Кабмине объяснили такое решение "стабилизацией ситуации на внутреннем рынке".

