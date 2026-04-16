Зупинка не через дрони: у поїзді УЗ сталось "поповнення" просто під час руху

Причиною екстреної зупинки одного з поїздів УЗ стала сьогодні поява на світ нового життя. Дитина народилась прямо в дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Якому потягу знадобилась позапланова зупинка

Українцям розповіли, що зупинка у Фастові поза графіком знадобилась зранку 16 квітня поїзду "Укрзалізниці" №44, який прямував:

з Івано-Франківська;

до Черкас.

"Такі зупинки зараз не рідкість через загрозу дронів, але цього разу привід був значно приємніший", - констатували у прес-службі компанії.

Хто народився перед прибуттям до Фастова

Згідно з інформацією УЗ, вже за 3 хвилини після зупинки поїзда команда парамедиків прийняла з 12-го вагона "щасливу родину з +1 маленьким пасажиром".

Уточнюється, що спеціалісти вже чекали людей на пероні - після попередження начальника поїзда.

"Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова", - повідомили українцям.

Що відомо про стан мами та новонародженого

В УЗ розповіли, що необхідну домедичну допомогу під час руху потяга надавали:

поїзна бригада;

інші пасажири.

Наголошується, що стан мами та дитини на момент висадки - задовільний.

"Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів - зустрінемо вже як свого", - підсумували в "Укрзалізниці".