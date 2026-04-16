ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Остановка не из-за дронов: в поезде УЗ произошло "пополнение" прямо во время движения

12:10 16.04.2026 Чт
2 мин
"Плюс один пассажир" появился в вагоне еще до прибытия на станцию
aimg Ирина Костенко
Пассажиры "Укрзализныци" стали свидетелями настоящего чуда (фото иллюстративное: Getty Images)

Причиной экстренной остановки одного из поездов УЗ стало сегодня появление на свет новой жизни. Ребенок родился прямо в дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какому поезду понадобилась внеплановая остановка

Украинцам рассказали, что остановка в Фастове вне графика понадобилась утром 16 апреля поезду "Укрзализныци" №44, который следовал:

  • из Ивано-Франковска;
  • в Черкассы.

"Такие остановки сейчас не редкость из-за угрозы дронов, но на этот раз повод был значительно приятнее", - констатировали в пресс-службе компании.

Кто родился перед прибытием в Фастов

Согласно информации УЗ, уже через 3 минуты после остановки поезда команда парамедиков приняла из 12-го вагона "счастливую семью с +1 маленьким пассажиром".

Уточняется, что специалисты уже ждали людей на перроне - после предупреждения начальника поезда.

"Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов", - сообщили украинцам.

Что известно о состоянии мамы и новорожденного

В УЗ рассказали, что необходимую домедицинскую помощь во время движения поезда оказывали:

  • поездная бригада;
  • другие пассажиры.

Отмечается, что состояние мамы и ребенка на момент высадки - удовлетворительное.

Остановка не из-за дронов: в поезде УЗ произошло &quot;пополнение&quot; прямо во время движенияПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Примет на такой случай много, но мы просто пожелаем малышу расти здоровым и как можно быстрее вернуться в наши детские вагоны - встретим уже как своего", - подытожили в "Укрзализныце".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Черкассы Ивано-Франковск Фастов Ребенок Поезда Поезд Беременная женщина Пассажиры Рождение ребенка
Новости
РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
