ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна хоче перейти в наступ на фронті, - Трамп

США, Середа 15 жовтня 2025 23:46
UA EN RU
Україна хоче перейти в наступ на фронті, - Трамп Фото: зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа 23 вересня 2025 року (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп говоритимиме з президентом України Володимиром Зеленским цієї п'ятниці, зокрема, про те, що Україна нібито хоче перейти в наступ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Трампа у Білому домі.

"Ми говоритимемо з ним (президентом Зеленським, - ред.) про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ", - заявив він.

Президент США пообіцяв "ухвалити рішення з цього приводу".

Він ще раз наголосив, що ЗСУ хотіли б розпочати наступ, і що "доведеться ухвалити рішення".

Також Дональд Трамп додав: "Все, що ми хочемо від Путіна, щоб він припинив вбивати українців і росіян".

Раніше Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні говорив про те, що запланована на 17 жовтня зустріч з Дональдом Трампом має стати дуже змістовною та може реально наблизити завершення війни в Україні.

Він додав, що зараз в США перебувають премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, посол України Ольга Стефанішина та інші урядовці.

Зустріч Зеленського і Трампа

Кілька днів тому стало відомо, що Зеленський, ймовірно, зустрінеться з Трампом у Вашингтоні вже 17 жовтня. Лідери планують обговорити в першу чергу питання далекобійної зброї, посилення ППО, санкції проти Росії та енергетичну безпеку.

Востаннє Зеленський зустрівся з Трампом 23 вересня на полях Генасамблеї ООН і назвав цю зустріч продуктивною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Бессент: 85 сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ
Бессент: 85 сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить