Україна хоче перейти в наступ на фронті, - Трамп
Президент США Дональд Трамп говоритимиме з президентом України Володимиром Зеленским цієї п'ятниці, зокрема, про те, що Україна нібито хоче перейти в наступ на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Трампа у Білому домі.
"Ми говоритимемо з ним (президентом Зеленським, - ред.) про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ", - заявив він.
Президент США пообіцяв "ухвалити рішення з цього приводу".
Він ще раз наголосив, що ЗСУ хотіли б розпочати наступ, і що "доведеться ухвалити рішення".
Також Дональд Трамп додав: "Все, що ми хочемо від Путіна, щоб він припинив вбивати українців і росіян".
Раніше Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні говорив про те, що запланована на 17 жовтня зустріч з Дональдом Трампом має стати дуже змістовною та може реально наблизити завершення війни в Україні.
Він додав, що зараз в США перебувають премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, посол України Ольга Стефанішина та інші урядовці.
Зустріч Зеленського і Трампа
Кілька днів тому стало відомо, що Зеленський, ймовірно, зустрінеться з Трампом у Вашингтоні вже 17 жовтня. Лідери планують обговорити в першу чергу питання далекобійної зброї, посилення ППО, санкції проти Росії та енергетичну безпеку.
Востаннє Зеленський зустрівся з Трампом 23 вересня на полях Генасамблеї ООН і назвав цю зустріч продуктивною.