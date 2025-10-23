Не зупинить війну? Путін відреагував на санкції США з безглуздим оптимізмом

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що нові санкції США нібито не будуть істотно впливати на російську економіку.
Як передає РБК-Україна, заяву глави Кремля наводить "Коммерсантъ".
"Так, вони (санкції - ред.) для нас серйозні, звичайно, це зрозуміло. І матимуть певні наслідки, але істотно все-таки не позначаться, особливо на нашому економічному самопочутті", - похвалився Путін.
Він уточнив, що санкції США погано вплинуть на російсько-американські відносини. Також Путін поскаржився, що це був недружній акт і спроба тиску на Росію.
"Але жодна країна, яка себе поважає, і жоден народ, який себе поважає, ніколи нічого не вирішує ось так от (під тиском - ред.)", - додав диктатор.
Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня Мінфін США оголосив про нові санкції проти Росії, щоб змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
Під обмеження потрапили російські компанії-гіганти "Роснефть" і "Лукойл", а також велика кількість їхніх дочірніх підприємств.
Будь-які активи та інтереси цих компаній, розташовані в США або контрольовані американськими громадянами, підлягають заморожуванню та обов'язковому повідомленню в Управління контролю за іноземними активами OFAC.
За даними Bloomberg, керівники індійських нафтопереробних заводів оголосили про те, що такі обмеження з боку США роблять фактично неможливим імпорт російської нафти.
До слова, сьогодні, 23 жовтня, Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає, що з 2027 року блок повністю зупинить імпорт російського СПГ.