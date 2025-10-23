Не зупинить війну? Путін відреагував на санкції США з безглуздим оптимізмом

"Так, вони (санкції - ред.) для нас серйозні, звичайно, це зрозуміло. І матимуть певні наслідки, але істотно все-таки не позначаться, особливо на нашому економічному самопочутті", - похвалився Путін.

Він уточнив, що санкції США погано вплинуть на російсько-американські відносини. Також Путін поскаржився, що це був недружній акт і спроба тиску на Росію.

"Але жодна країна, яка себе поважає, і жоден народ, який себе поважає, ніколи нічого не вирішує ось так от (під тиском - ред.)", - додав диктатор.