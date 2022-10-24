ЗСУ звільнили вже більше 90 населених пунктів Херсонської області

Українські військові деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" .

Наразі у звільнених територіях проходять стабілізаційні заходи.

Зазначається, що у деокупованих населених пунктах живуть близько 12 тисяч осіб.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що ЗСУ звільнить Херсон до кінця року. Зараз росіяни готують вулиці міста до оборони.

В Генштабі раніше доповідали, що окупанти вже почали евакуювати так звані "держустанови" з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму. Вони також вивозять майно та документи з міста.

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