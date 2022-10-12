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ЗСУ звільнили вже 75 населених пунктів у Херсонській області

Фото: ЗСУ звільнили вже 75 населених пунктів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"На Херсонщині від російських загарбників на сьогоднішній день у нас звільнених, підтверджених 75 населених пунктів. Тільки за жовтень Збройні сили України повернули під блакитно-жовтий прапор 29 населених пунктів", - сказав він.

Янушевич зазначив, що під контроль України повернулись, зокрема, Нововасилівка, Новогригорівка, Новокам'янка, Трифонівка, Червоне, а також Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика та Мала Олександрівка, Давидів Брід, Нововоскресенське, Новогригорівка, Петропавлівка.

Голова ОВА також додав, що ситуація у звільнених населених пунктах просто жахлива. Окупанти зруйнували багато будинків, лікарень, шкіл, дитячих садків газогонів, котелень та ліній електропередач.

При цьому він повідомив, що на деокупованих територіях поступово відновлюють мобільний зв’язок, а також повертають електроенергію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Зазначимо, що вчора стало відомо, що росіяни збудували дві понтонні переправи в районі села Дар'ївка Херсонської області для перекидання живої сили та боєприпасів через Інгулець.

Сьогодні депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ тримають їх під вогневим контролем.

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Херсонська область