Війська РФ збудували дві понтонні переправи у Херсонській області (фото)
Російські військові збудували дві понтонні переправи в районі села Даріївка Херсонської області для перекидання живої сили та боєприпасів через Інгулець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".
Це підтверджує супутникове фото Planet Labs за 11 жовтня. Поруч із зруйнованим раніше силами ЗСУ Дар'ївським мостом супутник зафіксував дві понтонні переправи, які використовуються окупантами для перетину річки Інгулець. Одна з цих переправ знаходиться впритул до Дар'ївського мосту, а інша – на відстані понад сотню метрів.
Остання, схоже, зведена окупантами на заміну тій, яку знищили ЗСУ ракетними ударами ще 5 вересня.
Експлуатацію самого Дар'ївського мосту було припинено після точних ракетних ударів Збройних сил України ще раніше – 26 серпня, про що повідомлялося в оперативному командуванні "Південь".
Раніше ми писали, що українські військові вдарили двома понтонними мостами в районі Даріївки Херсонської області в той момент, коли ними переправлялася російська танкова рота.
РБК-Укріна також писало, що у вересні українські захисники завдали ударів по двох понтонних мостах у Даріївці та Херсоні.
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