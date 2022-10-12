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ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов в Херсонской области

Фото: ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники деоккупировали уже 75 населённых пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

"В Херсонской области от российских захватчиков на сегодняшний день у нас освобожденных, подтвержденых 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов", - сказал он.

Янушевич отметил, что под контроль Украины вернулись, в частности, Нововасиловка, Новогригоровка, Новокаменка, Трифоновка, Красное, а также Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровка, Давыдов Брид, Нововоскресенское, Новогригоровка, Петропавловка.

Глава ОВА также добавил, что ситуация в освобожденных населенных пунктах просто ужасная. Оккупанты разрушили многие дома, больницы, школы, детские сады газопроводов, котельные и линии электропередач.

При этом он сообщил, что на деоккупированных территориях постепенно восстанавливают мобильную связь, а также возвращают электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Отметим, что вчера стало известно, что россияне построили две понтонные переправы в районе села Дарьевка Херсонской области для перекидывания живой силы и боеприпасов через Ингулец.

Сегодня депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ держат их под огневым контролем.

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Херсонская область