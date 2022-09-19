Как выглядит Изюм после освобождения: фоторепортаж

В ходе сентябрьского контрнаступления Силы обороны Украины освободили Изюм - крупный город на юге Харьковской области. Сегодня он возвращается к мирной жизни после ужасов оккупации.

Захват Изюма российскими войсками сопровождался тяжелыми обстрелами. После пяти месяцев оккупации видно, что в городе разрушены многоэтажки и административные здания.

Фото: последствия боевых действий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Местные жители с приходом украинских сил возвращаются к мирной жизни, насколько это возможно в нынешних условиях.

Фото: люди возвращаются к мирной жизни (Виталий Носач/РБК-Украина)

Подвал районного отдела полиции. В нем держали похищенных жителей Изюма.

Фото: подвал в райотделе полиции (Виталий Носач/РБК-Украина)

К сожалению, Изюм не обошла участь других захваченных городов. Следственные группы фиксируют последствия российских военных преступлений.

Фото: эксгумация погибших (Виталий Носач/РБК-Украина)

Общая информация

Изюм является третьим по величине городом в Харьковской области. Находится на расстоянии 138 км от Харькова на берегах реки Северский Донец. В ходе российского вторжения с 28 февраля 2022 года находился в осаде под постоянными массированными обстрелами. Датой оккупации считается 1 апреля, в городе не было электроэнергии, газа, отопления, канализации, лекарств и мобильной связи.

Фото: расположение Изюма (google.com.ua/maps)

Вооруженные силы Украины освободили Изюм 11 сентября 2022 года. Этот город также стал первым из деоккупированных на востоке, который посетил президент Владимир Зеленский.

Помимо очевидного значения для освобождения всей Харьковской области, контроль над Изюмом позволяет сдерживать действия противника по захвату Донбасса. Как полагают военные эксперты, закрепление на новом плацдарме создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения на восток.

Согласно предварительным данным, за несколько месяцев оккупации погибли более 1 000 мирных жителей, около 80% инфраструктуры города разрушено или существенно повреждено. В Изюме обнаружили массовое захоронение, украинские органы фиксируют последствия российских военных преступлений.