ЗСУ звільнили село Філія на межі Дніпропетровщини та Донеччини (відео)

Батальйон "Шквал" полку "Скеля" звільнив село Філія на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Там знову піднято український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 425-ий окремий штурмовий полк "Скеля".

Українські захисники продовжують тіснити ворога на сході країни.

Батальйон "Шквал" полку "Скеля" провів успішну наступальну операцію на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

У результаті боїв було звільнене село Філія, яке перебувало під контролем російських окупантів. Над населеним пунктом знову піднято український прапор, що стало символом повернення громади під захист України.

Військові зазначають, що операція була складною, адже ворог намагався закріпитися в селі та облаштував низку вогневих точок. Попри це, сили оборони провели злагоджені дії та змусили російські підрозділи відступити.

Наразі у Філії тривають стабілізаційні заходи, зокрема перевірка території на наявність вибухонебезпечних предметів. Місцевим мешканцям, які пережили окупацію, надають необхідну допомогу.