ЗСУ звільнили село Філія на межі Дніпропетровщини та Донеччини (відео)

Україна, Субота 13 вересня 2025 00:03
ЗСУ звільнили село Філія на межі Дніпропетровщини та Донеччини (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ звільнило село (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Батальйон "Шквал" полку "Скеля" звільнив село Філія на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Там знову піднято український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 425-ий окремий штурмовий полк "Скеля".

Українські захисники продовжують тіснити ворога на сході країни.

Батальйон "Шквал" полку "Скеля" провів успішну наступальну операцію на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

У результаті боїв було звільнене село Філія, яке перебувало під контролем російських окупантів. Над населеним пунктом знову піднято український прапор, що стало символом повернення громади під захист України.

Військові зазначають, що операція була складною, адже ворог намагався закріпитися в селі та облаштував низку вогневих точок. Попри це, сили оборони провели злагоджені дії та змусили російські підрозділи відступити.

Наразі у Філії тривають стабілізаційні заходи, зокрема перевірка території на наявність вибухонебезпечних предметів. Місцевим мешканцям, які пережили окупацію, надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що наміри Росії щодо Сумської області - не реалізуються, оскільки ЗСУ зривають плани ворога.

Дізнатись детальніше про ситуацію по всій лінії фронту, а також ознайомитись з картами бойових дій можна в матеріалі РБК-Україна.

Збройні сили України Війна в Україні
