Майже 200 боїв за добу: Генштаб назвав два найгарячіші напрямки
Загалом протягом минулої доби на фронті відбулось 195 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Російські війська завдали 82 авіаудари, застосувавши 147 керованих авіаційних бомб, а також 4919 артилерійських ударів, з них 111 - із реактивних систем залпового вогню.
Для атак агресор також використав 5960 дронів-камікадзе.
Ударів зазнали райони населених пунктів Білогір’я та Залізничне Запорізької області, а також Одрадокам’янка на Херсонщині.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили і техніки ворога, пункт управління безпілотниками, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів.
Ситуація по напрямках фронту
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог здійснив там 14 авіаударів, скинув 31 керовану бомбу та провів 190 артобстрілів, з них вісім - із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки.
На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 18 атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.
На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка.
На Покровському напрямку бійці зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки.
На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив один штурм позицій наших захисників у районі Кам’янського.
Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати Росії
За минулу добу російські війська втратили 890 осіб.
Крім того, українські захисники знищили танк, дві бронемашини, 40 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню, 273 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 64 одиниці автотехніки ворога.