Майже 200 боїв за добу: Генштаб назвав два найгарячіші напрямки

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулось 195 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Російські війська завдали 82 авіаудари, застосувавши 147 керованих авіаційних бомб, а також 4919 артилерійських ударів, з них 111 - із реактивних систем залпового вогню.

Для атак агресор також використав 5960 дронів-камікадзе.

Ударів зазнали райони населених пунктів Білогір’я та Залізничне Запорізької області, а також Одрадокам’янка на Херсонщині.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили і техніки ворога, пункт управління безпілотниками, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів.

Ситуація по напрямках фронту

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог здійснив там 14 авіаударів, скинув 31 керовану бомбу та провів 190 артобстрілів, з них вісім - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 18 атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка.

На Покровському напрямку бійці зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив один штурм позицій наших захисників у районі Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.